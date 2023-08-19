Шашлыки, часы и Паркинсон: из-за чего возникает дрожь в руках и как уберечь себя и своих близких

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 642 0

Дрожь в руках и тремор возникают не только от тяжелой физической нагрузки

Шашлыки, часы и Паркинсон: из-за чего возникает дрожь в руках и как уберечь себя и своих близких

Фото: www.globallookpress.com / decode

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Избавляемся от стереотипов и узнаем реальные причины тремора.

Скорее всего, увидев где-нибудь на улице трясущегося человека, вы постараетесь держаться от него подальше — мало ли что с ним не так. Однако не спешите делать выводы — дрожащий не обязательно окажется психически неуравновешенным, наркоманом, а то и обоими сразу. Тремор вызывает огромное количество причин, о которых врач-нев­ролог Москов­ской област­ной больницы им. профессора В. Н. Розанова Инга Валентирова рассказала сайту Аргументы и факты.

В первую очередь, тряску может вызвать элементарное волнение. Переизбыток эмоций, неважно позитивных или негативных, зачастую бывает причиной непроизвольной дрожи.

«От тяжелой физической нагрузки вздрагивают руки и ноги, от обиды — губы, от холода — плечи, озноб при высокой температуре охватывает все тело. У естественной дрожи — физиологического тремора — всегда есть какая-то причина, а вот у патологического, внешних причин не бывает», — объясняет Инга

Патологический тремор является проявлением различных неврологических проблем: болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, заболевания мозжечка, нейропатии, психопатологии и многие другие расстройства. Такой вид тремора подразделяется на две главные разновидности: тремор покоя и тремор действия. Тремор действия, в свою очередь, подразделяется на постуральный и кинетический.

Тремор покоя появляется при отсутствии движения, поэтому любая активность спровоцирует либо остановку дрожи, либо наоборот ее усиление.

Постуральный тремор возникает при попытке долго находиться в статичном положении, а кинетический стартует при движении, нарастая по мере приближения к цели.

Разумеется, самой распространенной и опасной причиной патологического тремора является болезнь Паркинсона. Это дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. Это происходит из-за гибели дофаминергических нейронов черной субстанции, что приводит к снижению уровня дофамина и к ухудшению работы моторных зон коры головного мозга. Вычислить болезнь Паркинсона можно по четырем признакам: усиленное дрожание конечностей, челюсти или головы; замедленные движения; спазмы мышц туловища, рук и ног; нарушение координации, вплоть до потери равновесия. Паркинсон бывает вызван генетическим сбоем или стать последствием энцефалита, гипертонии и инсульта. Риск заболевания увеличивается при злоупотреблении лекарствами, наркотиками или алкоголем. Болезнь Паркинсона не поддается лечению, ее проявления возможно лишь ослабить с помощью приема препаратов.

Еще одна разновидность тремора — эссенциальный тремор. Он проявляется в медленно прогрессирующем дрожании рук, которое, в отличие от Паркинсона, не влияет на продолжительность жизни. Однако, несмотря на это, он чреват тяжелыми психологическими состояниями. Люди, страдающие от такой дрожи, зачастую становятся асоциальными, стесняясь своей болезни. Она даже может стать причиной депрессии.

Причинами эссенциального тремора могут являться наследственная предрасположенность, работа с вредными веществами (свинец, ртуть, мышьяк, марганец), курение, наркотики, алкоголь, злоупотребление кофеином, а также нейролептиками и антидепрессантами. Нередко причиной может стать болезнь печени или почек, а также избыток в пище алкалоида b-карболина, который образуется во время приготовления мяса при высокой температуре. Поэтому даже злоупотребление шашлыком может привести к появлению тремора.

Проблемы с мелкой моторикой также свойственны людям, которые занимаются ручной работой, связанной с точностью. От тремора часто страдают часовщики и хирурги.

При любом треморе ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — вы рискуете усугубить ситуацию, ошибочно определив причину дрожи. Сегодня существуют способы контролировать даже самую серьезную тряску, а от многих видов тремора можно избавиться хирургическим или медикаментозным путем. Так что не тяните с визитом врачу и ни в коем случае не пытайтесь лечить проблему дрожания алкоголем или успокоительными — это приведет к большим неприятностям.

Ранее 5-tv.ru рассказал о методах борьбы с тремором у пожилых людей.

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