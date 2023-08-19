Окружной судья назвал апелляцию Трампа по иску Э. Джин Кэрролл «несерьезной»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Экс-президенту вновь не удалось остановить дело. Что его ждет?

Окружной судья назвал апелляцию Трампа по иску Э. Джин Кэрролл «несерьезной»

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

В США продолжаются судебные скандалы с бывшим президентом Дональдом Трампом. Журналистка Элизабет Джин Кэрролл обвинила бизнесмена в изнасиловании. Политик опроверг это заявление. И женщина решила обвинить Трампа в клевете. Конечно же, экс-президент протестует. Он уже в четвертый раз подает апелляцию. Но в ответ слышит только отказ.

Федеральный судья вновь отклонил попытку бизнесмена остановить рассмотрение иска журналистки. Об этом сообщило издание Fox News.

Также по поводу прошения Трампа высказался окружной судья Льюис Каплан. Он назвал апелляцию бизнесмена «несерьезной».

«Ходатайство Трампа о приостановлении рассмотрения апелляции отклонено. Суд подтверждает, что сама апелляция является необоснованной», — написал окружной судья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о намерении Трампа добровольно сдаться властям.

+21° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

11:11
ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам секретных сведений
10:58
Окружной судья назвал апелляцию Трампа по иску Э. Джин Кэрролл «несерьезной»
10:42
За секунды: военные РФ разгромили украинских террористов под Белогоровкой
10:29
ТОП-5 имен мужчин со скверным характером
10:12
Ситуация напряженная: в Буркина-Фасо предупредили о росте терроризма из-за хаоса в Нигере
10:00
«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Мошенницы-театралы вымогают деньги у мужчин: громкое расследование
«Великая женщина»: как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО
«Возникает гнойный целлюлит»: как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку