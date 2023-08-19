Окружной судья назвал апелляцию Трампа по иску Э. Джин Кэрролл «несерьезной»

В США продолжаются судебные скандалы с бывшим президентом Дональдом Трампом. Журналистка Элизабет Джин Кэрролл обвинила бизнесмена в изнасиловании. Политик опроверг это заявление. И женщина решила обвинить Трампа в клевете. Конечно же, экс-президент протестует. Он уже в четвертый раз подает апелляцию. Но в ответ слышит только отказ.

Федеральный судья вновь отклонил попытку бизнесмена остановить рассмотрение иска журналистки. Об этом сообщило издание Fox News.

Также по поводу прошения Трампа высказался окружной судья Льюис Каплан. Он назвал апелляцию бизнесмена «несерьезной».

«Ходатайство Трампа о приостановлении рассмотрения апелляции отклонено. Суд подтверждает, что сама апелляция является необоснованной», — написал окружной судья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о намерении Трампа добровольно сдаться властям.