«ЕС похож на банкрота»: Захарова жестко ответила на слова Борреля

Представитель МИДа прокомментировала слова дипломата Евросоюза в своем фирменном стиле.

Недавно глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом». Мимо такого не смогла пройти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат красиво и остроумно ответила на оскорбления.

Политик рассказала информационному агентству РИА Новости о том, что Боррель в отчаянии. Он сказал такое от зависти и беспомощности, подчеркнула дипломат.

«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», — отметила Захарова.

Также она отметила, что ядерное оружие есть всего у одной страны из Евросоюза. Так что им особо нечем гордится — из-за этого из них и начинает выходить злость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова тонко намекнула на политическую проституцию в Европейском Союзе и в очередной раз блеснула чувством юмора.