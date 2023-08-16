«Это еще цветочки»: Захарова тонко намекнула на политическую проституцию в ЕС

Захарова опубликовала мем про ЕС
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Российский дипломат в очередной раз блеснула чувством юмора.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала смешную картинку на тему отношения Евросоюза к России в своем Telegram-канале. На снимке изображен мужчина в печали на каблуках. Он сидит в пиджаке и трусах, опустив взгляд в пол.
«ЕС: как же достала это Россия», — подписан мем.
Подписчики дипломата от души посмеялись над публикацией, читающейся как тонкий намек на политическую проституцию в ЕС. Они назвали иллюстрацию «лучшей» для описания ситуации и пошутили в ответ.
«Жозеп в бордель!»
«Это еще цветочки! Вы еще ягодки не пробовали»;
«Не в бровь, а в глаз», — писали комментаторы.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее отметил, что здоровому человеку порой бывает некомфортно приезжать в Европу. По его словам, там развелось много разных «извращений», которые могут вызывать даже настоящий страх у гостей союза.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден забыл название пострадавшего от пожаров острова в США.
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