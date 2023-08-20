«Всегда будет в сердце»: хозяин мемного пса Болци почтил его память

Мужчина оставил в интернете трогательное письмо умершему четвероногому другу.

Хозяин известной по мемам собаки Болци написал трогательный пост об умершем питомце. Памятную речь он разместил в интернет-блоге.

Мужчина поблагодарил ветеринаров Джессику, Тиффани и Кена, которые помогали собаке бороться с болезнью последние полгода. Все собранные в попытках спасти животное деньги он намерен передать благотворительным организациям. Кроме того, хозяин животного отметил, что мемный пес всегда будет жить в его сердце, а также дарить радость людям в сети.

«Я верю, что он свободно летает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями», — отметил хозяин собаки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака умерла во время операции по удалению жидкости или воздуха из легких. Хозяин пса намеревался продолжать лечение Болци и даже хотел прибегнуть к химеотерапии. Однако животное не перенесло хирургического вмешательства.