«Всегда будет в сердце»: хозяин мемного пса Болци почтил его память

Хозяин мемного пса Болци оставил душераздирающее послание
Фото: www.globallookpress.com / Erich Schmidt
Мужчина оставил в интернете трогательное письмо умершему четвероногому другу.
Хозяин известной по мемам собаки Болци написал трогательный пост об умершем питомце. Памятную речь он разместил в интернет-блоге.
Мужчина поблагодарил ветеринаров Джессику, Тиффани и Кена, которые помогали собаке бороться с болезнью последние полгода. Все собранные в попытках спасти животное деньги он намерен передать благотворительным организациям. Кроме того, хозяин животного отметил, что мемный пес всегда будет жить в его сердце, а также дарить радость людям в сети.
«Я верю, что он свободно летает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями», — отметил хозяин собаки.
Любимцы всея сети: Как живут животные из мемов?
Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака умерла во время операции по удалению жидкости или воздуха из легких. Хозяин пса намеревался продолжать лечение Болци и даже хотел прибегнуть к химеотерапии. Однако животное не перенесло хирургического вмешательства.
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