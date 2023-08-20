«Она для нас тоже герой»: в честь убитой Дарьи Дугиной в Донецке назвали улицу

Страшная трагедия произошла 20 августа 2022 года.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла в результате теракта год назад. В день годовщины смерти женщины временно исполняющий обязанности главы ДНР (Донецкой Народной Республики) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в ее честь назовут улицу в Донецке.

«В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с паркого имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», — написал глава региона.

Он отметил, что журналистка была патриотом России. Она часто приезжала в ДНР и пыталась донести миру правду о конфликте на Украине.

«Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить — она этого достойна», — заявил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, почему международные организации молчат об убийстве Дугиной.