Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в краже денег на обороне Харькова
Генерал ВСУ Кривонос: Рытье окопов под Харьковом не спасет Украину
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
Экс-военный признает, не стесняясь, что президент Украины нагло обманывает народ.
Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос полностью раскритиковал решения нынешних киевских властей относительно обороны Харькова. В эфире одного из телеканалов он прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отмывает деньги на построении оборонительных сооружений.
«Какую стену мы бы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт того, что он (Зеленский — Прим. ред.) крадет деньги», — заявил бывший военный в эфире.
По мнению украинского генерала, именно из-за коррупции в оборонной сфере ВСУ не имеют возможности вести боевые действия в полной мере, а вся Украина не обеспечена системами ПВО, что рано или поздно выйдет ей боком.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что генерал-майор ВСУ в отставке пожаловался на маневр российской армии в Запорожье.
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