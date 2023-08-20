Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в краже денег на обороне Харькова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 38 0

Генерал ВСУ Кривонос: Рытье окопов под Харьковом не спасет Украину

Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в краже денег на обороне Харькова

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Экс-военный признает, не стесняясь, что президент Украины нагло обманывает народ.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос полностью раскритиковал решения нынешних киевских властей относительно обороны Харькова. В эфире одного из телеканалов он прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отмывает деньги на построении оборонительных сооружений.

«Какую стену мы бы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт того, что он (Зеленский — Прим. ред.) крадет деньги», — заявил бывший военный в эфире.

По мнению украинского генерала, именно из-за коррупции в оборонной сфере ВСУ не имеют возможности вести боевые действия в полной мере, а вся Украина не обеспечена системами ПВО, что рано или поздно выйдет ей боком.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генерал-майор ВСУ в отставке пожаловался на маневр российской армии в Запорожье.

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