«Ждал нас»: ВСУ пожаловались на маневр российской армии в Запорожье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

В ВСУ заявили о подготовке РФ к наступлению боевиков в Запорожье

«Ждал нас»: ВСУ пожаловались на маневр российской армии в Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Так называемое контрнаступление оборачивается для неонацистов очередными провалами.

Пока руководство киевского режима «пиарилось» российская армия подготовилась к украинскому контрнаступлению на запорожском направлении. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала.

«В это время наш противник днем и ночью, как крот, рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас», — уточнил он.

Кривонос отметил, что российские бойцы выявляют слабые места у неонацистов и наращивают свои силы.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики продолжают пытаться закрепиться в районе Урожайного, однако российская артиллерия и авиация не дает им этого сделать.

Тема:
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