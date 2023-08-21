В Петербурге из-за провокационных листовок задержали уборщика филармонии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 36 0

В ходе обыска также выяснилось, что мужчина ведет переписку с неким «Куратором».

В Петербурге из-за провокационных листовок задержали уборщика филармонии

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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В Санкт-Петербурге с провокационными листовками задержан уборщик филармонии Шостаковича. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе осмотра личных вещей у мужчины нашли буклеты с неоднозначными высказываниями, а также сомнительную переписку в смартфоне.

По словам источника, на листовках, которые 25-летний уборщик зачем-то хранил у себя, был призыв к вступлению в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

А в личном телефоне петербуржца найдена переписка с неким «Куратором», содержание которой говорило, что мужчина собирает деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Работник филармонии доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме. 

* — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

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