В Петербурге из-за провокационных листовок задержали уборщика филармонии

В Санкт-Петербурге с провокационными листовками задержан уборщик филармонии Шостаковича. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе осмотра личных вещей у мужчины нашли буклеты с неоднозначными высказываниями, а также сомнительную переписку в смартфоне.

По словам источника, на листовках, которые 25-летний уборщик зачем-то хранил у себя, был призыв к вступлению в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

А в личном телефоне петербуржца найдена переписка с неким «Куратором», содержание которой говорило, что мужчина собирает деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Работник филармонии доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме.

* — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.