Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в регионе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Громкие звуки в Ростове связаны с переходом самолета на сверхзвук

Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в регионе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Громкие звуки в Ростове и ее окрестностях связаны с работой военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — уточнил он.

В середине августа жители Ростова также сообщили о громких звуках в районе города Миллерово. В итоге выяснилось, что это было ничто иное как обычная учебная тревога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что громкие звуки у Керчи в начале месяца не имели отношения к Крымскому мосту.

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