Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в регионе

Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Громкие звуки в Ростове и ее окрестностях связаны с работой военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — уточнил он.

В середине августа жители Ростова также сообщили о громких звуках в районе города Миллерово. В итоге выяснилось, что это было ничто иное как обычная учебная тревога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что громкие звуки у Керчи в начале месяца не имели отношения к Крымскому мосту.