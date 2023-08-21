Никогда не жалуйтесь на жену: какие правила помогут растопить сердце тещи

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

Психолог Безгина посоветовала не жаловаться теще на жену

Никогда не жалуйтесь на жену: какие правила помогут растопить сердце тещи

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

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Наладить отношения с мамой супруги, по мнению эксперта, не так уж и сложно.

Анекдоты про зятя и тещу не теряют актуальности и по сей день. Как не оказаться их героем в реальной жизни, изданию NEWS.ru объяснила психолог Наталья Безгина.

Так, прежде всего нужно помнить: вы выбираете себе жену, а не тещу, и в то же время мама супруги не ищет себе зятя. Поэтому можно и не любить друг друга, главным правилом же станет взаимное уважение.

«Относитесь к теще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчеркивайте недостатки, не будьте высокомерным», — советует психолог.

Кроме того, нужно уметь достойно себя вести во время конфликтов, напоминает специалист. Если существует недопонимание в отношениях, ни в коем случае не стоит переносить это на родителей, жаловаться или обвинять их в чем-то.

В противном случае даже после примирения с супругой вы рискуете не «починить» общение с тещей. Третье правило, на котором настаивает Безгина, относится к семейным традициям.

Необходимо понимать, что у родителей жены есть свои обычаи и устои, которые не следует игнорировать. Наоборот, необходимо принять их и следовать им — например, отмечать самые близкие вам праздники.

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