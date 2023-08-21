Пожар на складе с красками в Подмосковье локализован
Его площадь составила 4,3 тысячи квадратных метров.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Богородском локализован на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что привлеченные к тушению вертолеты сбросили 345 тонн воды за 69 заходов.
О пожаре на складе в Богородском городском округе Московской области стало известно утром в понедельник, 21 августа. Изначально к тушению привлекли 80 человек и 25 единиц техники, а затем — два вертолета. Группировку также нарастили — 130 человек и 38 едлиниц техники. Уточнялось, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске.
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