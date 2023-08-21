«Стать одной из опор»: Лавров написал статью о БРИКС перед саммитом в ЮАР

Какие темы затронул глава внешнеполитического ведомства?

Страны БРИКС планируют укрепить потенциал «Нового банка развития» и роль национальных валют во взаимных расчетах. Об этом в своей статье для южно-африканского журнала рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эта тема будет приоритетной на предстоящем саммите в Йоханнесбурге — он стартует завтра. Одним из ключевых станет также вопрос изменения сложившегося миропорядка.

По словам главы нашего внешнеполитического ведомства, союз не ставит перед собой цель подменить имеющиеся многосторонние механизмы. БРИКС как раз выступает за создание условий для развития всех государств.

«У нашего объединения немало единомышленников по всему миру. В БРИКС видят ту позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, стать одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка», — отметил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС.