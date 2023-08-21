«Как область готовится?» — о чем Путин говорил с главой Подмосковья Воробьевым

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Путин провел встречу с главой Подмосковья Воробьевым

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Встречу президент начал с обсуждения начала нового учебного года.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встречу президент начал с обсуждения начала нового учебного года.

«Скоро первое сентября, как область готовится?» — поинтересовался Путин и передал слово главе региона.

В свою очередь, Воробьев доложил, что учителя Подмосковья уже вовсю готовятся принять учеников. Кроме того, чиновник рассказал о строительстве новых учреждений в регионе — около 30 школ и 25 детских садов откроют свои двери 1 сентября.

«Я регулярно докладваю, что Московская область растет. И в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу. Но еще есть время, поэтому 40 будет точно», — добавил Воробьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рекордное число первоклассников ожидается в этом году в российских школах — около 120 тысяч.

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