Чиновникам британского правительства запретили называть Россию враждебной

Нововведение вызвало недоумение и критику среди госслужащих Соединенного Королевства.

Чиновникам правительства Великобритании запретили использовать выражение «враждебное государство» в отношении России, Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

«Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp», — говорится в статье.

Уточняется, что соответствующий запрет ввело министерство иностранных дел Великобритании из-за опасений «огорчить Китай», с которым планируется улучшить дипломатические отношения.

Издание отмечает, что британский МИД недавно отклонил один из документов, в котором была фраза «враждебное государство». В пояснении от дипведомства было сказано, что «государства сами по себе не являются враждебными, они просто совершают враждебные действия».

Кроме того, в опубликованных при предыдущих правительствах документах выражение «враждебные государства» заменили на «враждебные акторы», а «враждебная государственная деятельность» на «государственные угрозы».

По данным газеты, британские чиновники раскритиковали нововведение, назвав его «экстраординарным». Также отмечается, что инициатива МИД вызвала «большое недоумение в правительстве».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ограничила въезд в страну для 54 граждан Великобритании. Среди них — министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, журналисты BBC, Guardian Media Group, The Daily Telegraph. Также в «черный список» вошли различные политики и представителей силовых структур Британии. Мера стала ответом на враждебные действия британской власти.