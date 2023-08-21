Чиновникам британского правительства запретили называть Россию враждебной

Times: британский МИД запретил называть РФ, КНР и Иран враждебными государствами
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Нововведение вызвало недоумение и критику среди госслужащих Соединенного Королевства.
Чиновникам правительства Великобритании запретили использовать выражение «враждебное государство» в отношении России, Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
«Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp», — говорится в статье.
Уточняется, что соответствующий запрет ввело министерство иностранных дел Великобритании из-за опасений «огорчить Китай», с которым планируется улучшить дипломатические отношения.
Издание отмечает, что британский МИД недавно отклонил один из документов, в котором была фраза «враждебное государство». В пояснении от дипведомства было сказано, что «государства сами по себе не являются враждебными, они просто совершают враждебные действия».
Кроме того, в опубликованных при предыдущих правительствах документах выражение «враждебные государства» заменили на «враждебные акторы», а «враждебная государственная деятельность» на «государственные угрозы».
По данным газеты, британские чиновники раскритиковали нововведение, назвав его «экстраординарным». Также отмечается, что инициатива МИД вызвала «большое недоумение в правительстве».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ограничила въезд в страну для 54 граждан Великобритании. Среди них — министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, журналисты BBC, Guardian Media Group, The Daily Telegraph. Также в «черный список» вошли различные политики и представителей силовых структур Британии. Мера стала ответом на враждебные действия британской власти.
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