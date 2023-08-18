Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Персональные санкции стали ответом на агрессивный курс Лондона по отношению к Москве.

Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Россия ограничила въезд в страну для 54 граждан Великобритании, заявили в МИД РФ. Среди оказавшихся в «черном списке» — министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, журналисты BBC, Guardian Media Group, The Daily Telegraph.

«В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского стоп-листа», — пояснили в министерстве.

Также в «черный список» вошли различные политики, представителей силовых структур Британии. В МИД РФ указали, что работа над расширением стоп-листа в ответ на действия властей Соединенного Королевства будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канада ввела санкции против трех московских судов.

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