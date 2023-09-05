Настя Крайнова: «Не выгляжу на те года, которые у меня стоят в паспорте»

4 августа 2023 года певица отметила круглую дату — 40-летие.

Настя Крайнова не переживает из-за возраста. В этом певица эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

Многие девушки перед днем рождения начинают паниковать из-за приближающейся новой цифры в паспорте, однако Настя Крайнова не относится к большинству. 4 августа 2023 года певица отметила круглую дату — 40-летие.

«Мне 40! Отлично живу!» — поделилась артистка.

Как призналась певица, возраст ее никак не смущает, более того, она даже его не ощущает.

«Я считаю, что это внутреннее состояние, насколько ты себя внутренне чувствуешь, так ты и будешь выглядеть. Мне кажется, что я не выгляжу на те года, которые у меня стоят в паспорте, поэтому я думаю, что важно, чтобы твое ощущение в этом мире было на тот возраст, который ты хочешь видеть в зеркале», — уверена Крайнова.

И с певицей невозможно не согласиться, ведь на собственном примере она доказывает правдивость своих слов. Точеная фигура, упругая кожа, ухоженный внешний вид — Настя Крайнова может с легкостью составить конкуренцию любой 25-летней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Крайнова рассказала об изъянах Ольги Бузовой.