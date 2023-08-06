«Может и ноги в раковине помыть»: Крайнова рассказала об изъянах Ольги Бузовой
Экс-солистка группы «Тутси» Крайнова назвала простоту изъяном Ольги Бузовой
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитости дружат уже больше десяти лет, поэтому знают друг о друге практически все.
Дружба между солисткой группы «Тутси» Насти Крайновой и телеведущей Ольгой Бузовой длится уже много лет. Крайнова написала для подруги несколько песен, среди них: «Выключим рассвет» и «Падать и подниматься». В YouTube-шоу «Говорим с любовью» артистка откровенно рассказала о недостатках Бузовой и отметила, что несмотря на них, она продолжает восхищаться ей.
«Она поет неплохо — не Кристина Агилера, но Оля и не претендует на ее место. Наедине Оля совсем другая: она обычная девчонка — может и ноги в раковине помыть. Все мы не без изъянов», — призналась Крайнова.
По словам экс-исполнительницы «Тутси», Бузовой «по барабану на хейтеров», поэтому все внимание сосредотачивается на ней. Она считает, что Бузова «очень умная девочка», с которой всегда есть о чем поговорить и кого-то обсудить. Несмотря на то, что на сцене блондинка может вести себя вызывающе, в жизни она спокойна и милая. В то же время, заявила она, экс-ведущую «Дома-2» себе же во благо лучше лишний раз ее не донимать.
Экс-солистка «Тутси» считает, что ее близкая подруга крайне талантлива.
«Не знаю того, у кого такая же большая популярность и стопроцентная узнаваемость. Если человек достиг таких результатов, как можно назвать его бездарным?» — отметила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова оголилась на камеру и записала «огненное» видео.
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