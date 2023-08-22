Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Лидер нашей державы записал видеообращение с теплыми словами. Он отметил, что российские символы и флаги заслуживают уважения со всех сторон — как со стороны граждан, так и представителей власти, их история насчитывает тысячу лет.

«Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем День государственного флага. У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Русские дружины поднимали над своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного. В XIX веке на официальных зданиях страны развивался черно-желто-белый флаг Российской империи», — сообщил президент.

Он также напомнил, что наша страна больше 70 лет жила под красным флагом, и это очень символичный цвет, так как именно им была выстрадана наша победа в Великой Отечественной войне.

День государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа, и считается одним из самых важных дней в нашей истории. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР сделал знаменитый триколор главным символом нашей страны.