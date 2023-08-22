Собянин: в Москве успешно сбили два беспилотника силами ПВО
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На места происшествий выехали специальные службы.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
В Москве в ночь с 21 на 22 августа успешно сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
На места происшествий уже выехали специальные московские службы. Известно, что один беспилотник был сбит в районе Часцов, а другой в районе Красногорска.
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