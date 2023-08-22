Мировая сенсация: останки хищного динозавра обнаружили в России

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Останки динозавра теропода обнаружили в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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Находка, как отмечается, стала первой в стране.

Большая удача поджидала кузбасских археологов. Они обнаружили окаменелости хищного динозавра теропода, которым не менее 125 миллионов лет.

Находка, как отмечается, стала первой в России. Ученые считают, что останки могут принадлежать особи из семейства дромеозавридов — это близкие родственники современных птиц.

Почему открытие сибирских историков уже считают мировой сенсацией? Расскажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предметы, похожие на зубы гигантского животного, обнаружили во время строительных работ в Москве. Они проводились на Муравинской улице в районе Митино.

Странные предметы обнаружил водитель экскаватора. По словам мужчины, зачерпнув очередной ковш земли, он заметил в ней комок необычного цвета.

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