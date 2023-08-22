«Провоцируют нестабильность»: США расширяют военную инфраструктуру к границам РФ

В Совбезе РФ действия американской власти назвали провокацией напряженности и нестабильности в мире.

Ради сохранения гегемонии США расширяют свою военную инфраструктуру, приближая ее к границам России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России в Магадане.

«В целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил он.

В частности, бесцеремонность американских властей проявляется в создании военного союза AUKUS, в котором к США присоединились Великобритания и Австралия. Патрушев также уличил Америку в намерении поставлять оружие Тайваню, чтобы создать новый союз «тихоокеанской четверки» с Японией, Австралией и Филиппинами.

«Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру», — подчеркнул он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО.