«Провоцируют нестабильность»: США расширяют военную инфраструктуру к границам РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Патрушев: США ради мнимой гегемонии приближают военную инфраструктуру к России

«Провоцируют нестабильность»: США расширяют военную инфраструктуру к границам РФ

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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В Совбезе РФ действия американской власти назвали провокацией напряженности и нестабильности в мире.

Ради сохранения гегемонии США расширяют свою военную инфраструктуру, приближая ее к границам России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России в Магадане.

«В целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил он.

В частности, бесцеремонность американских властей проявляется в создании военного союза AUKUS, в котором к США присоединились Великобритания и Австралия. Патрушев также уличил Америку в намерении поставлять оружие Тайваню, чтобы создать новый союз «тихоокеанской четверки» с Японией, Австралией и Филиппинами.

«Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру», — подчеркнул он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО.

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