Это прорыв? Ученые по данным из мозга восстановили песню Pink Floyd

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 9 0

Американские ученые восстановили песню Pink Floyd по ЭЭГ

Это прорыв? Ученые по данным из мозга восстановили песню Pink Floyd

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Поможет ли открытие в перспективе помочь немым людям заговорить?

Ученые из Калифорнийского университета Беркли в США смогли записать песню напрямую с коры головного мозга человека. Об этом сообщает PLOS Biology.

Эксперимент проводился на людях, которым была назначена операция для лечения эпилепсии. Перед хирургическим вмешательством пациентам давали послушать песню «Another Brick in the Wall, Part 1» группы Pink Floyd.

Записанные в процессе электроэнцефалографии (ЭЭГ) данные ученые расшифровали с помощью ИИ, после чего смогли перевести их обратно в аудиоформат. Изначально авторы исследования не были уверены, что у них получится расшифровать музыку.

Дело в том, что она воспринимается всей корой головного мозга, а не только левым полушарием, отвечающим за речь. Однако им удалось достичь успеха — мелодия звучит глухо и искаженно, но, тем не менее, это все равно гигантский прорыв для медицины.

Развитие этой технологии позволит в прямом смысле читать мысли. Ученые полагают, что в будущем подобные исследования лягут в основу разработки мозговых имплантов, которые помогут людям с ограниченными возможностями общаться без барьеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск создаст протезы, управляемые чипом в голове.

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