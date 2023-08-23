Суровикина освободили от должности командующего ВКС, на место назначен Афзалов

Российского военачальника, главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина отстранили от должности. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По информации источника, на его место назначен генерал Виктор Афзалов. Известно также, что вместе с Суровикиным в отставку уходят его заместитель генерал Андрей Юдин и командующий 4-й Воздушной армией генерал Аркадий Гостев.

С чем связано такое решение, не уточняется.

Прежде российские власти не раз опровергали сообщения о том, что Суровика якобы отправили в СИЗО. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников отмечал, что такие слухи часто распространяли украинские СМИ и Telegram-каналы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков переадресовал вопросы о местонахождении Суровикина в Минобороны.