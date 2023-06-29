Песков переадресовал вопросы о местонахождении Суровикина в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на все вопросы о местонахождении замкомандующего Объединенной группировкой войск генерале армии Сергее Суровикине рекомендовал обращаться в Минобороны. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

По его словам, президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий — работает и с министром обороны, и начальником Генштаба.

«Это прерогатива министерства», — сказал Песков.

На вопрос, известно ли, где Суровикин сейчас и могут ли в Кремле подтвердить сообщения о его аресте, он добавил, что нечего сказать к тому, что уже сказано по этой теме.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. После этого стали ходить слухи, что генерал армии Сергей Суровикин мог знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина.