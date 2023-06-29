Песков переадресовал вопросы о местонахождении Суровикина в Минобороны

Представитель Кремля отметил, что все по данной теме было уже сказано.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на все вопросы о местонахождении замкомандующего Объединенной группировкой войск генерале армии Сергее Суровикине рекомендовал обращаться в Минобороны. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.
По его словам, президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий — работает и с министром обороны, и начальником Генштаба.
«Это прерогатива министерства», — сказал Песков.
На вопрос, известно ли, где Суровикин сейчас и могут ли в Кремле подтвердить сообщения о его аресте, он добавил, что нечего сказать к тому, что уже сказано по этой теме.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. После этого стали ходить слухи, что генерал армии Сергей Суровикин мог знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина.
- 29 июн
- Картаполов объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут участвовать в СВО
- 28 июн
- Путин заявил об отсутствии сомнений в поддержке народа в связи с событиями 24 июня
- 28 июн
- Экипаж самолета Ил-22 погиб при исполнении воинского долга 24 июня
- 28 июн
- На стоянке в петербургском отеле обнаружен микроавтобус ЧВК «Вагнер»
- 28 июн
- Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина
- 28 июн
- Названы имена псковских летчиков, погибших во время событий 24 июня
- 28 июн
- Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина
- 28 июн
- Столтенберг: НАТО не должна недооценивать Россию после попытки мятежа
- 27 июн
- Верность стране: Путин встретился с военными и силовиками, остановившими мятеж
- 27 июн
- Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны
Читайте также
60%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?