«Кто-то что-то заберет»: Алексей Столяров поддержал налогообложение в блогосфере

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 30 0

Алексей Столяров поддержал лицензирование и налогообложение в блогосфере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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С помощью погашенных налогов развивается инфраструктура государства.

Алексей Столяров поддержал налогообложение в блогосфере. Об этом он эксклюзивно заявил автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«Я считаю, что вообще нужно не только лицензировать, нужно более прозрачно все делать. То есть это факт, это бизнес. И давайте откровенно, мы (блогеры) — люди, которые действительно там зарабатываем деньги, большие деньги. Это бизнес, это большой бизнес», — убежден фитнес-блогер.

По мнению Столярова, налогообложение не допустит возникновения подобных ситуаций как с Еленой Блиновской.

«Чтобы не было такого, что блогер мог заработать нереально на что-то, а потом мы узнали, что он ярд торчит государству. Это правда странно», — рассказывает Алексей.

Тем не менее, некоторые деятели интернет-пространства считают налогообложение блогинга нечестным. Ведь, по их мнению, они самостоятельно наработали себе аудиторию, поэтому и делиться ни с кем не должны. Этих коллег по цеху Столяров называет незрелыми.

«Мы должны прекрасно понимать, что ты бы не придумал, ты должен всегда поделиться с государством, ты гражданин этой страны. И как бы там не было, у нас еще очень хорошие условия с налоговыми моментами. Потому что я часто путешествовал и по Америке, и по Европе», — объяснил фитнес-блогер.

Как отмечает Столяров, с помощью погашенных налогов развивается инфраструктура государства, и вследствие жизнь сограждан становится комфортнее и лучше.

«Кажется все время, что налоги — это такая история, что кто-то украдет, кто-то что-то заберет. 90-е уже давно прошли», — уверен фитнес-блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущая Наталья Гасанханова не видит места для блогеров в политике.

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«Кто-то что-то заберет»: Алексей Столяров поддержал налогообложение в блогосфере

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