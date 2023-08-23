Владимир Путин проводит рабочую встречу с Леонидом Пасечником
Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Разговор проходит в Кремле.
Президент России Владимир Путин проводит запланированную рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе встречи врио ЛНР сообщил, что ситуация на территории республики остается напряженной, но в то же время отмечается, что она не теряет стабильности, никаких резких обострений обстановки нет. К счастью, прогнозируемость ситуации помогает выполнять все задачи.
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