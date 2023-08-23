МО РФ: ночью пресечена попытка Украины устроить атаку тремя беспилотниками

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 41 0

Силы противовоздушной обороны справились с задачей.

МО РФ: ночью пресечена попытка Украины устроить атаку тремя беспилотниками

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ночью с 22 на 23 августа успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на Москву с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в двух районах Московской области — Химкинского и Можайского. Третий БПЛА был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он потерял управление и столкнулся с одним из зданий в Москва-Сити.

Пострадавших в результате украинской атаки нет.

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Атака беспилотников на Москву
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