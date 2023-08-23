«Как собака на кость»: звезда реслинга Хоган признался в многолетней зависимости

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Рестлер и актер Халк Хоган признался в зависимости от алкоголя и обезболивающих

«Как собака на кость»: звезда реслинга Хоган признался в многолетней зависимости

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

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Знаменитость заявил, что «практиковался в выпивке» на протяжении всей борцовской карьеры.

Самая узнаваемая в мире звезда реслинга Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) в течение многих лет страдал алкоголизмом и зависимостью от сильнодействующих препаратов. Об этом 70-летний рестлер и актер рассказал в интервью изданию Мuscle and Нealth.

«Я много практиковался в выпивке, потому что боролся около сорока лет, а эти ребята время от времени выпивают пиво. Но около семи месяцев назад я решил больше не пить алкоголь. Я был на новогодней вечеринке и увидел кучу вещей, которые мне не понравились. Я увидел себя в этой среде и подумал: „Знаешь, что? Я не знаю, как я сюда попал, но я закончил“», — заявил Хоган.

Он утверждает, что гораздо лучше чувствует себя с ясной головой и не испытывает ни малейшего соблазна снова выпить. Что касается друзей-борцов, то сначала они пытались сбить Хогана с «пути истинного» и грозили, что перестанут считать его другом, если он с ними не выпьет. Однако сейчас они смирились с его решением и больше не пытаются навязать ему алкоголь, отметил знаменитый рестлер.

Наряду со спиртным Хоган долгие годы принимал сильнодействующие обезболивающие препараты. Он отмечает, что это было вынужденно, так как за время борцовской карьеры он получил множество травм.

«Я принимал тяжелые обезболивающие, потому что мне пришлось пережить двадцать пять операций, в том числе десять на спине и на лице после ударов ногами, замену коленного и тазобедренного сустава, а также операции в брюшной полости и на плече», — пояснил Хоган.

Борец рассказал, что около пяти-шести лет назад у него были приступы «безумной боли», из-за которой он не мог «функционировать». Поэтому прием болеутоляющих стал неотъемлемой частью его жизни.

«Доходило до того, что я восстанавливался после десятой операции на спине, мне звонили из аптеки и говорили: „Ваш рецепт готов“, и я, как собака, гоняющаяся за костью, шел за ним», — признался Хоган.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим (Марина Абросимова) завершила курс реабилитации от алкогольной зависимости, впервые рассказав о ее причинах и разрушительных последствиях.

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