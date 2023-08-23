Ученые из РАН обнаружили лягушек, которые «воруют» клетки у других видов

Удивительное открытие меняет представление об эволюции.

Зеленые лягушки, хорошо знакомые каждому, оказались намного интереснее, чем многие могли подумать. Группа российских ученых обнаружила, что все особи этого вида представляют собой гибридов первого поколения, что ранее считалось невозможным. Гибриды первых поколений, как растений, так и животных, не способны размножаться, однако лягушки каким-то образом производят себе подобных в естественной среде обитания. Аномальные лягушки были найдены в долине реки Днестр в Молдове.

«Можно сказать, что эти самцы „воруют“ гаметы у другого вида для воспроизводства себе подобных самцов. Причем „воровское“ воспроизводство у этих лягушек иногда бывает настолько успешным, что в некоторых местах гибриды полностью вытесняют родительские виды, лишаясь таким образом возможности самим воспроизводиться», — объяснил изданию Газета.ру заведующий лабораторией стабильности хромосом и микроэволюции генома ИНЦ РАН Спартак Литвинчук.

Внешне гибридный вид не сильно отличается от обычных лягушек, главные различия находятся в их генах, изучением которых активно занимаются биологи.

«Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы выяснить причины гибридизации зеленых лягушек. Наверняка большую роль в этом процессе играет экологический фактор», — подытожил Литвинчук.

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