Иллюзия безопасности: как вейпы с пищевыми добавками влияют на здоровье

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 10 239 0

Представитель Минздрава Зыков заявил о негативном воздействии добавок в вейпах на здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Виктора Зыкова; 5-tv.ru

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Запрет продажи вейпов с ароматизаторами вступит в силу с 1 марта 2024 года. Минздрав уже подготовил соответствующий перечень.

Пищевые добавки в вейпах вводят молодежь в заблуждение и вызывают у них так называемую никотиновую зависимость за счет приятных ароматизаторов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

По его словам, пищевые добавки — это и есть в том числе ароматизаторы, которые направлены на то, чтобы увеличить привлекательность электронных систем доставки никотина (вейпов — Прим. ред.).

«Создается иллюзия, что это продукт, который более безопасен, потому что там есть различные вкусы с фруктами, а фрукты все считают полезными. Но когда этот вкус придается жидкости, которая содержит никотин, пропиленгликоль и глицерин, а в результате нагревания образуются канцерогены и наносится вред здоровью — это недопустимо», — объяснил эксперт.

Именно поэтому со следующего года в России намерены запретить продажу вейпов с ароматизаторами. Их использование вводит в заблуждение потребителей и создает иллюзию безопасности или меньшей опасности, а в реальности электронные сигареты являются ничуть не менее вредными, чем обычные сигареты.

«Сейчас внедряется система „Честный знак“, которая позволит этот рынок урегулировать, повысить эффективность контроля и надзора. Цифровая маркировка приведет к обелению рынка, и он будет легальным», — поделился Зыков.

Ранее 5-tv.ru писал, что терапевт Филипп Кузьменко рассказал об инициативе запрета в России вейпов с ароматизаторами.

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