Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС
На нем сейчас проявляются очертания нового миропорядка.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yudong; 5-tv.ru
К саммиту БРИКС приковано все внимание. Ведь именно там сейчас проявляются очертания нового миропорядка.
Организация расширяется и собирается объединить 60% населения планеты. Это один из ключевых вопросов встречи.
Что еще обсуждали лидеры и какие темы поднимал в своем обращении российский президент? Все детали второго дня саммита передает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.
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