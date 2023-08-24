Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС

К саммиту БРИКС приковано все внимание. Ведь именно там сейчас проявляются очертания нового миропорядка.

Организация расширяется и собирается объединить 60% населения планеты. Это один из ключевых вопросов встречи.

Что еще обсуждали лидеры и какие темы поднимал в своем обращении российский президент? Все детали второго дня саммита передает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.