Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС

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На нем сейчас проявляются очертания нового миропорядка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yudong; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

К саммиту БРИКС приковано все внимание. Ведь именно там сейчас проявляются очертания нового миропорядка.

Организация расширяется и собирается объединить 60% населения планеты. Это один из ключевых вопросов встречи.

Что еще обсуждали лидеры и какие темы поднимал в своем обращении российский президент? Все детали второго дня саммита передает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

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