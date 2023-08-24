«Мне было всего 23 года»: Светикова раскрыла детали романа с Кутуньо

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Алина Крылова
Алина Крылова 72 0

Светлана Светикова вспомнила, что флиртовала с Тото Кутуньо

«Мне было всего 23 года»: Светикова раскрыла детали романа с Кутуньо

Фото: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

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Итальянский музыкант умел дарить женщинам особые чувства.

Певица Светлана Светикова назвала легендой скончавшегося 22 августа певца Тото Кутуньо. Оказалось, что в молодости знаменитость успела пофлиртовать с артистом, который регулярно наведывался в Россию.

Экс-участница «Фабрики звезд» призналась изданию Газета.ру, что почувствовала особую симпатию, появившись с Кутуньо на одной сцене. Ей хватило лишь взгляда, чтобы между ними вспыхнула искра.

«Выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной. Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин», — разоткровенничалась она.

Однако до официального брака между ними не дошло. Испугавшись своих чувств, Светикова дала Кутуньо от ворот поворот, о чем позже неоднократно размышляла.

«Меня до сих пор спрашивают и ругают женщины за то, что я не вышла за него замуж. Но, если честно, я уверена, что это был просто очень красивый флирт», — подвела черту Светикова.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Кутуньо влюбился в российских фанатов.

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