Блогерская команда 2Drots обыграла ФК «Муром» в Кубке России по футболу

Популярная медиафутбольная команда 2Drots снова обыграла профессиональный клуб. Сегодня, 23 августа, самураи победили ФК «Муром» в рамках Кубка России и прошли в третий этап в Пути регионов. Игра проходила на поле проигравшей команды. Матч закончился со счетом 1:3.

Счет открыли 2Drots. На седьмой минуте отличился Владислав Ослоновский. Затем на 36-й ворота противника поразил Алекс Стиль. Но вскоре последовал ответ от «Мурома». Сергей Запалацкий забил гол на 38-й минуте. Точку в игре поставил Гаучо, для которого этот мяч стал по особенному важным. На нападающем будто висело проклятие, и он очень долго не мог забить с игры. Но при этом в каждом матче форвард выдавал невероятный объем работы на поле.

2Drots является самым титулованным клубом медиафутбола. В прошлом году коллектив также приглашали принять участие в Кубке России, но команда вылетела после второго этапа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа неожиданная причина отставки Иржи Ярошика из ФК «Оренбург».