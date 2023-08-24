ГАЗель насмерть сбила трех подростков под Пятигорском

На месте работают сотрудники ДПС.

В результате наезда ГАЗели на трассе близ Пятигорска погибли трое детей. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Ставропольского края.

Отмечается, что ДТП произошло на третьем километре дороги «Обход города Пятигорска». Трое подростков в возрасте 11, 12 и 13 лет в составе группы двигали по трассе. Перед ними в автомобиле сопровождения ехала тренер, контролирующая тренировку. От полученных травм дети скончались на месте.

По данным ведомства, виновником аварии является 33-летний водитель грузового автомобиля. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию.

В настоящее время на месте ДТП работают наряды ДПС. Сотрудники органов выясняют все детали произошедшего, а также устанавливается степень ответственности тренера и водителя ГАЗели.

Ситуацию прокомментировал глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пообещал разобраться в произошедшем.

«Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии», — отметил Владимиров.

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