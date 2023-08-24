Как палка колбасы: из сердца россиянина хирурги достали гигантский тромб

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 83 0

Хирурги в Новосибирске извлекли 30-сантиметровый тромб из сердца мужчины

Как палка колбасы: из сердца россиянина хирурги достали гигантский тромб

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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Мужчина обратился к медикам после сильной одышки и слабости. Но оказалось, что его жизни угрожала смертельная опасность.

Врачи Новосибирского сосудистого центра имени Мешалкина выявили и прооперировали гигантский тромб длиной в 30 сантиметров у 46-летнего местного жителя. Фотографию извлеченного гигантского сгустка опубликовал портал vn.ru.

Буквально за несколько минут решилась судьба пациента с острой массивной тромбоэмболией сердца и легочной артерии. Область поражения достигла критической отметки, поэтому хирурги могли просто не успеть. Чудом врачам удалость спасти жизнь мужчины и качественно провести довольно сложную операцию.

Все началось с того, что 46-летний житель Кольцово был экстренно доставлен на карете скорой помощи в сосудистый центр с жалобами на внезапную сильную одышку и слабость.

В результате ультразвукового исследования и томографии врачи диагностировали у него массивный тромб прямо в сердце. Сгусток длиной 30 сантиметров в любую секунду мог полностью заблокировать кровоток, что грозило остановкой сердцебиения.

Часть кровяного сгустка к тому времени уже оторвалась и прошла через правую часть сердца, попав в легкое. Таким образом врачи обнаружили эмболы в легочных артериях.

Выяснилось также, что проблема происходит непосредственно из крупных вен левой ноги. Именно в этой части тела случился тромбоз.

Консилиум врачей оценил риски возможного хирургического вмешательства одновременно на сердце и легочной артерии. Как правило, для этого необходимы принципиально разные методы и разная анестезия.

При острой тромбоэмболии легочной артерии тромб обычно растворяют. Но врачи пришли к выводу, что сгусток, попавший в сердце, слишком большой, поэтому проведение данного вида вмешательства оказалось невозможно.

Чтобы оперировать одновременно и сердце, и легочную артерию, пациенту провели охлаждение организма методом гипотермии. На несколько минут был полностью остановлен кровоток в легких, чтобы обеспечить хирургам возможность найти все необходимые ветви легочной артерии и напрямую извлечь из них тромбы.

Впоследствии был удален тромб в области сердца, а также участок тромба около легочной артерии. Как сообщает пресс-служба Центра Мешалкина, удалив все эмболы и восстановив целостность структур сердца и сосудов, было начато поэтапное согревание организма пациента. Мужчина успешно перенес вмешательство, теперь он готовится к выписке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшуюся гранату.

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