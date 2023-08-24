Сервис Twitch оштрафовали за фейки о спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 17 0

Суд назначил административный штраф на несколько миллионов рублей.

Сервис Twitch оштрафовали за фейки о спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin

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Мировой суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

В этот же день социальную сеть TikTok оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление материалов с пропагандой ЛГБТ. Также штраф получил и мессенджер Telegram — впервые его обязали выплатить 50 тысяч рублей за нарушение законодательства в области оборота персональных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера Максима Каца* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

* — признан в РФ иноагентом.

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