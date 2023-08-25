«Тепло, светло и позитивно»: продолжается тур футбольного клуба «Старко»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 376 0

Стартовал масштабный тур футбольного клуба звезд эстрады «Старко»

Фото, видео: Антон Новодережкин/ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В состав команд войдут Илья Авербух, Влад Топалов, Михаил Гребенщиков и другие звезды эстрады, спорта и кино.

Стартовал масштабный тур футбольного клуба звезд эстрады «Старко» по городам России, президентом которого является лидер рок-группы «Зодчие» Юрий Давыдов. В туре примут участие: Илья Авербух, Влад Топалов, Михаил Гребенщиков, участники группы «Зодчие», Сергей Минаев и другие.

«В каждом городе который состоятся футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий „Росатом“, грандиозные гала-концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителем. Будет соблюдена многолетняя традиция, когда артисты включают в свою команду мальчишек из этих городов, дарят им форму и продолжают дружбу дальше», — рассказывает Юрий Давыдов.

Основная цель мероприятия — помогать детям проявлять себя и реализовываться на спортивном поприще. Тур начался 17 августа в городе Железногорске Красноярского края, где состоялся первый футбольный матч, а также концерт от клуба «Старко». В течение второй половины августа и сентября команда посетит такие города как Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Озерск, Десногорск и другие.

«Погода будет хорошей, потому что даже в ненастье на наших праздниках очень тепло, светло и позитивно!» — отметил Давыдов.

А в ноябре 2023 года выйдет полное эксклюзивное интервью с лидером рок-группы «Зодчие», где он расскажет, как футбол стал частью его жизни, о спортивном прошлом Владимира Преснякова-младшего, откуда у него берутся силы заниматься спортом после 60, а также о том, чем американский менталитет отличается от российского.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Влад Топалов сыграл в составе легендарного клуба «Старко».

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

19:50
Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
19:46
СК продолжает расследование крушения самолета в Тверской области
19:42
«Это станет очевидным»: как умрет принцесса Диана в сериале «Корона»
19:35
Бегут от проблем: Сябитова предрекла молодежи в России незавидное будущее
19:24
Певца Лиама Пейна из группы One Direction госпитализировали с почечной инфекцией
19:21
Он не унывает: что происходит с Трампом после визита в тюрьму

Сейчас читают

«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев
«Чтобы сил хватило»: Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака
Не впадать в уныние: прогноз Таро на неделю с 28 августа по 3 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России