Возвращение титанов: Топалов сыграл в составе легендарного клуба «Старко»

Звезды российской эстрады столкнулись с командой РЖД. Кто же победил в схватке?

Певец Влад Топалов принял участие в спортивно-музыкальном празднике «Достигая цели!» на РЖД Арене. Музыкант не только исполнил хиты в конце мероприятия, но и сыграл ключевого игрока в составе легендарного клуба «Старко». Многие помнят эту футбольную команду еще с 90-х, тогда, чтобы увидеть матчи со звездами, к экранам телевизора сбегались миллионы зрителей.

Музыкант посетил мероприятие вместе со своим сыном Михаилом. Мальчик наблюдал за игрой папы, сидя на поле. Топалову достался второй номер.

Помимо него, в составе команды был и фигурист Илья Авербух, а также телеведущий Виктор Гусев и многие другие. Игра закончилась со счетом 6:6, в результате пенальти звезды эстрады «Старко» выиграли у РЖД.

Также после церемонии награждения состоялся праздничный концерт на котором выступили «Зодчие», Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Ромарио и другие.

Футбольный клуб был создан по инициативе трех музыкантов: композитора Виктора Резникова, певца Михаила Муромова и руководителя группы «Зодчие» Юрия Давыдова. Он проводит футбольно-концертные шоу в качестве центрального события юбилейных, профессиональных и корпоративных праздников по всей стране.

С 2005 года ФК «Старко» совместно со спортивным клубом «Росич» при Правительстве Российской Федерации осуществляют благотворительные матчи и концерты в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!».

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Тодоренко и Топалова снова пострадал в отпуске.