Водитель без прав влетел в остановку в Калуге, пострадали около 10 человек

Страшная авария произошла в Калуге, в результате которой, по некоторым данным, пострадали от восьми до десяти человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Факт ДТП подтвердили и в местной Госавтоинспекции. Авария произошла днем на улице Кирова — 49-летний мужчина не справился с управлением, находясь в автомобиле Toyota, и влетел в остановку общественного транспорта. В этот момент там находилось большое количество людей.

По информации 5-tv.ru, травмы получили десять человек, среди них — трое детей.

«Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем данной автомашины, лишен права управления транспортным средством. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наезда ГАЗели на трассе близ Пятигорска погибли трое детей.