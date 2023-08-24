Семенович поработала «купидоном» в московском ЗАГСе и поженила 12 пар

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 273 0

Семенович поделилась впечатлениями от работы регистратором в ЗАГСе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда женила людей в рамках мероприятия. Насколько хорошо у нее это получилось?

Певица Анна Семенович освоила новую профессию. Ей удалось поработать на регистрации браков в рамках Московского урбанистического форума.

Артистка поженила 12 пар на этом мероприятии — также она исполнила песню для молодоженов. 5-tv.ru стало известно, с какими эмоциями Семенович подошла к своей временной работе.

«Это такое приятное ощущение сегодня с самого утра, 23 августа 2023 года. Во-первых, волшебная дата. И потом, здесь царит океан любви, море улыбок, море счастья, море цветов. Это такая благостная миссия: соединять влюбленные сердца. Особенно знаете слово „Я объявляю вас мужем и женой“. Я безумно волновалась, когда бракосочетала первую пару. Но у меня сегодня 12 пар, которых я соединяю. Уже половину пар я соединила, поэтому уже набила руку в этом занятие. Я безумно счастлива, это очень приятно», — поделилась звезда.

Певица отметила, что у каждой пары есть свои взгляды на бракосочетание — и это нормально. Но когда люди понимают, что любят друг друга и даже строят планы о детях, то пора узаконить отношения.

При этом Семенович подчеркнула, что нет идеального возраста для свадьбы. На форуме она видела как молодые пары, так и влюбленных постарше.

«Нельзя сказать, что именно в 20, или 30, или 40 надо выходить замуж. Надо выходить замуж и жениться, когда ты действительно влюблен», — объяснила Семенович.

Также известно, что во время одной из церемоний певице удалось словить свадебный букет. После этого она написала в личном блоге, что «выходит замуж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович на свадьбе Булановой поймала букет невесты.

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