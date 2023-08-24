Россияне объединились вокруг главных символов страны

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ЭИСИ: патриотические настроения россиян будут только расти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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По данным экспертов, сторонников триколора много и за рубежом.

Общество показало высокий уровень консолидации на фоне внешней угрозы. Россияне сплотились вокруг символов страны.

Это наглядно показал прошедший праздник — День государственного флага. По мнению экспертов Института социальных исследований, в ближайшем будущем патриотические настроения будут только расти.

«Сегодня именно то время, когда наши государственные символы имеют особое сакральное значение. ведь что такое флаг? Это символ единства, символ нашей истории, символ достижений. С начала СВО у нашего триколора появилось еще одно значение — это символ справедливости», — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

По данным экспертов, сторонников триколора много и за рубежом — там, где разделяют российское понимание миропорядка. И поддерживают наше стремление к многополярности, партнерству и уважению друг к другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что огромный флаг развернули у Музея Победы в Москве.

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