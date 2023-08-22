Огромный флаг развернули у Музея Победы в Москве

В День государственного флага, 22 августа, у Музея Победы на Поклонной горе в Москве развернули российский флаг площадью более тысячи квадратных метров. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Участниками церемонии стали военнослужащие Семеновского полка ВС РФ, курсанты Военного университета имени Александра Невского, дивизии имени Дзержинского Росгвардии, юнармейцы, волонтеры Музея Победы и Волонтеры Победы, а также посетители мемориального комплекса на Поклонной горе.

Мероприятие проходило в музыкальном сопровождении оркестра Минобороны РФ и певицы Екатерины Линковской, которые исполнили песни «С чего начинается Родина», «Россия» и другие произведения, посвященные нашей стране.

В Музее Победы отметили, что Церемония разворачивания флага проходит на Поклонной горе с 2015 года, объединяя сотни людей. Сам огромный триколор занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений» и хранится в фондах Музея.

День государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа, и считается одним из самых важных дней в нашей истории. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР утвердил главным символом нашей страны бело-сине-красный триколор, который император Петр I в свое время приказал устанавливать на российские корабли.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видеообращение президента РФ Владимира Путина к россиянам в связи с Днем государственного флага.