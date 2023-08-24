Дипломат считает, что место, где созданы условия для здорового отдыха детей, априори не могло понравится США.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередное ведение санкций США против россиян и организаций РФ. В этот раз в поле зрения американцев попал детский лагерь «Артек». Комментарий по этому поводу дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Речь шла о том, что министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против детского центра «Артек». По словам Захаровой, если бы лагерь был «по смене пола несовершеннолетним или местом для обмена опытом трансгендерных общин», то США отреагировали совсем по-другому.

«Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!», — считает Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США внесли 11 россиян и детский центр «Артек» в санкционный список.