Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения

По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних.

Медицинская экспертиза подтвердила, что водитель, который устроил ДТП на остановке в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Страшное ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома № 11 около 13.43 мск. По предварительной информации, 49-летний водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, 11 человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Из-за инцидента прокуратора Калужской области возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На данный момент мужчина задержан.

«Преступник понесет заслуженное, суровое наказание», — написал губернатор в своем канале.

Прежде УМВД по региону заявило, что виновника аварии лишили водительских прав в апреле этого года, так как он находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хабаровске со стрельбой задержали нелегала, сбившего сотрудника ФСБ.