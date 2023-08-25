Решение принято: покажут ли фильм «Барби» в России

Наконец-то поклонники добились официального ответа.

Голливудский фильм «Барби», который вызвал ажиотаж по всему миру стартует в кинотеатрах в России 9 сентября. Для того, чтобы показ картины стал возможным, отечественные кинопрокатчики решили воспользоваться опцией «предсеансного обслуживания». То есть, «официально» в кинотеатрах должны показывать другой фильм, а «Барби» станет разогревом.

Премьеру в России подтвердила студия дубляжа Read Head Sound на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Они пообещали, что фильм выйдет в хорошем качестве и с качественной озвучкой. К слову, главные роли будут дублировать официальные голоса Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других актеров, которые снялись в картине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получит Марго Робби за роль знаменитой Барби.