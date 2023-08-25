Мария Захарова: боеприпасы с обедненным ураном делают из Украины «мертвую землю»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Захарова: боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю

Мария Захарова: боеприпасы с обедненным ураном делают из Украины «мертвую землю»

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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На Украине уже происходит радиационное заражение почвы.

Боеприпасы с обедненным ураном, которые поставляют страны Запада киевскому режиму, приведут к радиационному заражению почвы на Украине, превратив ее в «мертвую землю», которая будет непригодна для существования живых организмов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД РФ) Мария Захарова в интервью KP.RU.

«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется», — сообщила она.

Кроме того, Захарова заявила, что последствия применения таких боеприпасов коснутся не только Украины, серьезные риски есть и у Польши, в мае 2023 года там уже случился всплеск фона радиации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

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