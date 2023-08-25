Стоял на вершине: в лесах Германии сфотографировали обнаженного человека-волка

Мужчина сидел на песке, держа в руках длинный шест.

Двое жителей Хальберштадта во время прогулки в горах Гарц в Германии наткнулись таинственного человека-волка. Грязная человеческая фигура вышла из леса и уселась на песок, сообщает издание Bild.

«Когда мы достигли песчаных пещер, мы увидели человека-волка. Он стоял на вершине одной из пещер, держа в руках длинную деревянную палку, похожую на копье», — рассказал 31-летний мужчина.

Его спутница добавила, что встреча продлилась около десяти минут. При этом все это время отшельник не сводил с них глаз.

Местные жители объяснили, что на самом деле это отшельник, который много лет живет вдали от цивилизации. Местные регулярно натыкаются в лесу на его жилища и вырытые ямы для костра. Однако сфотографировать мужчину раньше не удавалось.

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