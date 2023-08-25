Зураб Церетели изменился до неузнаваемости
Что случилось с легендарным живописцем?
Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia
Известный художник и скульптор Зураб Церетели в этом году отпразднует свое 90-летие. В силу почтенного возраста творец практически не появляется на публике — последний раз его видели на Московском культурном форуме в 2019.
Однако, Церетели снова вышел в люди, 18 августа проведя мастер-класс для юных художников в Галерее искусств на Пречистенке.
За прошедшие годы живописец сильно изменился — художник отпустил окладистую бороду и отрастил длинные волосы на затылке. Издание utro.ru сообщает, что посетители мастер-класса шепотом обсуждали внешность Зураба, охарактеризовав его новый образ словами: «Время безжалостно», фото можно посмотреть там же.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд обязал Зураба Церетели выплатить 29 млн рублей правительству Москвы.
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