Зураб Церетели изменился до неузнаваемости

Известный художник и скульптор Зураб Церетели в этом году отпразднует свое 90-летие. В силу почтенного возраста творец практически не появляется на публике — последний раз его видели на Московском культурном форуме в 2019.

Однако, Церетели снова вышел в люди, 18 августа проведя мастер-класс для юных художников в Галерее искусств на Пречистенке.

За прошедшие годы живописец сильно изменился — художник отпустил окладистую бороду и отрастил длинные волосы на затылке. Издание utro.ru сообщает, что посетители мастер-класса шепотом обсуждали внешность Зураба, охарактеризовав его новый образ словами: «Время безжалостно», фото можно посмотреть там же.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд обязал Зураба Церетели выплатить 29 млн рублей правительству Москвы.