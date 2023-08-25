Зураб Церетели изменился до неузнаваемости

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Что случилось с легендарным живописцем?

Зураб Церетели изменился до неузнаваемости

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Известный художник и скульптор Зураб Церетели в этом году отпразднует свое 90-летие. В силу почтенного возраста творец практически не появляется на публике — последний раз его видели на Московском культурном форуме в 2019.

Однако, Церетели снова вышел в люди, 18 августа проведя мастер-класс для юных художников в Галерее искусств на Пречистенке.

За прошедшие годы живописец сильно изменился — художник отпустил окладистую бороду и отрастил длинные волосы на затылке. Издание utro.ru сообщает, что посетители мастер-класса шепотом обсуждали внешность Зураба, охарактеризовав его новый образ словами: «Время безжалостно», фото можно посмотреть там же. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд обязал Зураба Церетели выплатить 29 млн рублей правительству Москвы. 

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