Лишь бы дети не видели: откровенные фото Штурм назвали способом самовыражения

В свои 57 лет певица не стесняется публиковать весьма пикантные снимки.

Звезда 90-х Наталья Штурм не скрывает, что для поддержания красоты она обращается к помощи пластических хирургов. Плодами их трудов знаменитость охотно делится в личном блоге.

По мнению общественного деятеля и блогера Светланы Туриловой, главное, чтобы пикантные снимки не видели дети, передает издание dni.ru. Недавно 57-летняя Штурм похвасталась обновленной фигурой, показав себя, как говорится, во всей красе.

На опубликованной фотографии она предстала перед подписчиками в открытом купальнике, стоя в кадре вполоборота и демонстрируя камере свои формы. Турилова считает, что ничего страшного в этом нет, и каждый имеет право самовыражаться так, как ему нравится.

При этом главное, чтобы подобное «творчество» не попадало на глаза детям и не было представлено как «пропаганда», добавила она.

«У Натальи Штурм есть поклонники ее „творчества“ для „взрослых“. Вместе с тем, если это находит позитивных поклонников Штурм, то почему бы и нет», — говорит общественный деятель.

Турилова также отметила, что подобные демонстрации, разумеется, не должны нарушать российское законодательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что Штурм показала ягодицы после пластики.