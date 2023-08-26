Лишь бы дети не видели: откровенные фото Штурм назвали способом самовыражения
Блогер Турилова назвала откровенные фото Штурм способом самовыражения
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
В свои 57 лет певица не стесняется публиковать весьма пикантные снимки.
Звезда 90-х Наталья Штурм не скрывает, что для поддержания красоты она обращается к помощи пластических хирургов. Плодами их трудов знаменитость охотно делится в личном блоге.
По мнению общественного деятеля и блогера Светланы Туриловой, главное, чтобы пикантные снимки не видели дети, передает издание dni.ru. Недавно 57-летняя Штурм похвасталась обновленной фигурой, показав себя, как говорится, во всей красе.
На опубликованной фотографии она предстала перед подписчиками в открытом купальнике, стоя в кадре вполоборота и демонстрируя камере свои формы. Турилова считает, что ничего страшного в этом нет, и каждый имеет право самовыражаться так, как ему нравится.
При этом главное, чтобы подобное «творчество» не попадало на глаза детям и не было представлено как «пропаганда», добавила она.
«У Натальи Штурм есть поклонники ее „творчества“ для „взрослых“. Вместе с тем, если это находит позитивных поклонников Штурм, то почему бы и нет», — говорит общественный деятель.
Турилова также отметила, что подобные демонстрации, разумеется, не должны нарушать российское законодательство.
Ранее 5-tv.ru писал, что Штурм показала ягодицы после пластики.
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